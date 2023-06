Slava Ukraini uus juht: „Kõige mugavam oleks olnud MTÜ kinni panna. Kuid siis jääks küsimused õhku“

„Tema puhul on kõige olulisem see, et keegi ei kujutaks ettegi, kuidas tal võiks olla Slavaga (MTÜga Slava Ukraini – EE.) omakasupüüdlik plaan, nii et väga suures osas ostame tema abil endale usalduskrediiti,“ ütleb Ilmar Raag, Slava Ukraini nõukogu liige, Anu Viltropi (43) kohta, kellest saab 1. juulil Slava Ukraini uus juht.