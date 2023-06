Üleskutse venekeelses Facebooki grupis: „Au Venemaale! Au Putinile! Venemaa, aita meid!“

Seepärast juhib Eesti Ekspress postitusele veebikonstaablite tähelepanu, et korrakaitsjad hindaksid, kas selline postitus on lubamatu vaenuõhutamine või agressioonitoetamine. Tänavu on Eesti sotsiaalmeedias registreeritud üle poolesaja agressioonitoetamise juhtumi ja nende eest määratud trahvid on jäänud 100 ja 400 euro vahele.