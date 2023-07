„Kellelgi polnud riigiaparaadi ja ajakirjanduse kohta mingeid illusioone, aga võiks siiski mitte nii jubedalt sigatseda,“ kirjutas Prigožin. „Meenuvad 1990ndad, kui Tšetšeeniast naasnud poisid vaatasid liberaalset NTVd ja said sealt teada, millised vägivallatsejad ja mõrtsukad nad on. Ei saa reeta sõdurit, kes on sinu kodumaa eest võidelnud. Lihtsalt, libu, ei saa. Muidu läheb riik p...i.“