Riik aitab põllumehi ebatavalisel viisil. Valitsus „tegi kindlaks“, et ilm on halb

Põllumajandus-kaubanduskoja juht Ants Noot selgitab Ekspressile, et tegelikult on asjast ka päriselt kasu – kui valitsus sel moel välja ütleb, et ilmastikutingimused pole tavapärased, aitab see läbi rääkida näiteks kindlustusfirmade ja pankadega. Valitsuse korraldus ei tähenda küll, et kohe saaks rääkida vääramatust jõust, aga abiks on ikka.