SÕJAPÄEVIK (497. päev) | Kuuldused Ukraina vastupealetungi lati alt läbi minekust on ennatlikud

Et see teema on küllaldaselt kajastatud, ei peatu päevik sellel pikemalt. Keskkonnaamet kinnitab, et mistahes õnnetus Ukraina tuumajaamades või radioaktiivsete materjalide hoidlates ei too kaasa kiirgusolukorra muutust Eestis sel määral, et tekiks vajadus inimeste või keskkonna kaitseks kiirguse või radioaktiivse saaste eest.