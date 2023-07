SÕJAPÄEVIK (498. päev) | „Nähtamatud jooned“ Vene-Ukraina sõjas. Kummalised USA-Vene salakontaktid

Newsweek on kolmapäeval avaldanud pikema loo sellest, millist rolli etendab Vene-Ukraina sõjas USA Luure Keskagentuur (CIA). Mitu kuud ettevalmistatud loo üks põhiväide on see, et CIA teab väga vähe sellest, mida mõtleb Vladimir Putin, aga ei tea ka kuigi palju sellest, mida mõtleb Volodõmõr Zelenskõi.