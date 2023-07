VASTUKAJA | Mereväe ülem kommodoor Jüri Saska: Rahumägi esitas eksitavaid väiteid

LAHENDUS LEITAKSE: Mereväe ülem Jüri Saska kinnitab, et kui ohuhinnangust tulenevalt või riigi energiajulgeoleku tagamiseks on vaja kaitseväe ressursse kasutada, siis on seda tehtud ja tehakse ka edaspidi.

FOTO: Jaanus Lensment | Delfi Meedia