PODCAST | Jaanus Rahumägi: Elmar Vaheri minek postiljonifirmasse on meeletu raiskamine

Muuhulgas rääkis Rahumägi, et teema, kus Eestis võiks olla eraettevõtlus kaasatud, on kriitiline infrastruktuur. See puudutab mere põhjas olevaid kaableid ja gaasitorusid, aga ka maapealseid infrastruktuuri osasid. „See nõuab kõik täpset julgeolekuplaneerimist, sest tsiviilelanikkond vajab kaitset. Selleks, et seda maailma tasemel korraldada, on vaja tugevaid spetsialiste,“ ütles ta. „Riigistruktuurides, näiteks päästeametis ja politseis, on täna sellised inimesed olemas. Aga nad lähevad varem või hiljem pensionile, sest neile pole tööd. Nagu Elmar Vaher läks postiljonifirmasse, mis on meeletu raiskamine,“ rääkis ta.

Rahumägi märkis, et ei usu, et Vaheri minek Omnivasse oleks olnud talle sundkäik seoses talle esitatud kahtlustusega. „See neli kuud, mis ta täna Omnivas on, on hea ajaveetmise vorm suveks võrreldes sellega, milline intensiivsus on politseitöös. Aga ma ütlesin Elmarile, et ta ei suuda rannas istuda üle ühe päeva – ta peab tegutsema. See on põhjus, miks ta sinna läks,“ rääkis ta. Ajakirjaniku küsimuse peale, et kas Vaherit võiks näha nelja kuu pärast Rahumägi ettevõttes töötamas, vastas ta, et ei oska öelda, aga Vaher on parimaid spetsialiste julgeolekus.