SÕJAPÄEVIK (499. päev) | „Seisma koos meestega!“ Venemaal kutsutakse naisi sõjaväkke

Portaali 7×7 ajakirjanik helistas Omski sõjaväe registreerimis- ja värbamisbüroo numbril. Sealt kinnitati, et värbamine on tõesti käimas. Lepingu võib sõlmida kuni 50-aastane naine, tähtaeg on vähemalt üks aasta ja sel perioodil puhkust ei anta. Nõuded on minimaalsed: näiteks ei pea õdedel ja kokkadel olema erialalist haridust.