KRANAAT | Kõlvart ja Kiik vedasid 300 000 euro peale kihla, kumb saab esimeheks

Nädala anekdoot Kodu poole tatsav purjus mees uurib õhtul juhtumisi trammipeatuses seisvalt Vladimir Svetilt, millal viimane tramm tuleb. Svet vastab rõõmsalt: „Viimane tramm tuleb 27. augusti õhtul.“

Kuna Mihhail Kõlvart ärkab vara, on tema tavaline magamaminekuaeg kell 19.30, niisiis sai Tanel hilise kohtumisega Kõlvarti koduväljaku eelisest jagu. Kiik nimelt ei maga ise mitte kunagi. Üle keskaegse kõrtsi kostis üksteise poole rünnakuid, selgitusi ja lubadusi.

Partei kihab alates Parvel Pruunsilla annetuse tagasilükkamise ajast aruteludest üle kogu Eesti. Isegi Tallinna loomaaia ninasarviku ootamatus surmas nähakse nüüd märke erakonna tuleviku kohta.

„Käisin koguni selgeltnägija juures, kes ütles, et universum saatis meile ninasarviku näol sõnumi, et erakonnal on ees rasked ajad ning organisatsioon tuleb ümber mõtestada. Vanaviisi edasi ei saa,“ selgitas Riigikogu liige Ester Karuse. Ta on kutsunud Valga keskerakondlased Lilli kohvikusse, kus pakub neile Viini šnitslit seenekastmes ja ootab kõigilt ideid, kuidas minna edasi.

Tallinnaski arutavad laua taga Kiik ja Kõlvart. „Kurat, meil läks siia jõudmiseks 40 minutit aega! Kui Kadrioru tramm sõidaks, oleksime juba kokkulepeteni jõudnud,“ on Kiik pahane. „Tramm ei sõida, sest linn saab roheliseks. Samamoodi saab varsti roheliseks kogu Eesti. Kui mina olen Keskerakonna juht, hakkame ehitama trammiteid üle Eesti ja paneme selleks kas või Tallinna-Tartu maantee kinni,“ vastab Kõlvart stoiliselt kümme minutit kestnud avalduses.

Tanel uurib, miks Kõlvart tegelikult Parvel Pruunsilla 300 000 eurot tagasi lükkas. „Vaata, sa ei ole poliitikas nii kaua tipptasemel olnud nagu mina. Ma tean, et võimalusi läbirääkimisteks tuleb alati kasutada. Nolan tuli – paneme Laagna tee kinni – no ei pane, kui mina ütlen, et ei pane. Parvel tuli rahapatakaga, no ei tule, kui ma ütlen, et ei tule. Tipp-poliitika olulisim komponent on, et mina otsustan. Mina pean ütlema, kes, kuhu, miks ja millal tuleb ja läheb,“ selgitab Miša.

„Kuule, see on ju täielik lasteaia jutt. See raha oleks meil ära kulunud ja sa tead seda,“ on Kiik ärritunud. „Lasteaedadega on muide Tallinnas ka väga hästi. Muudkui renoveerime,“ vastab Kõlvart.