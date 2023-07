Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa aus sissevaade eestivenelase hinge: Miks Venemaa ründab ja miks Venemaa kodanik ei protesti?

Kägistada impeerium enda sees

Peas keerlevate küsimustele, kust see kõik on tulnud, miks Venemaa rünnak Ukrainale oli üldse võimalik, kus on selle juur, vastus on süvendatud mõtteviisis, mida paljud venelased lapsepõlvest mäletavad: „…Et vene keel on maailma levinuim, et vene kultuur on hiiglaslikum kui teised… et vene ajalugu on uhkust täis… et teised rahvad on alati väiksemad ja alati hüüdnimedega… Ja et sul on alati kaasa antud eelis – sa oled osa sellest suurest maailmast…“