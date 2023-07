Kas Eesti algatus suudab leevendada Euroopa relvaturu kaost Ukraina rindel?

Näiteks selleks, et lasta soomlastelt saadud 120 mm miini Itaalia miiniheitjast, tuli sõduril võtta kätte ketaslõikur ning lihvida 13 kg kaaluva miini stabilisaatorlabasid. See on ülimalt ohtlik olukord, kuid ukrainlastel pole valikut: tuleb sõdida sellega, mis nendeni jõuab, ja kohaneda.

Kuidas see kõik NATO tippkohtumisel kajab?

NATO liitlastel on paberite järgi kohustus hoida teatud kogust strateegilist moonavaru, kuid sellele kohustusele on vilistatud. „Halva mängu juures tehti head nägu,“ võtab Kund kokku olukorra, mida eurooplased on nüüd suure häbitundega pidanud tunnistama. Seni on Ukraina sõja kontekstis eurooplasi halvast mängust päästnud ameeriklased.

„Teatava pinge allikas see teema NATO tippkohtumisel on, kuigi mitte nii suur kui Ukraina liikmesuse küsimus (vaidluskoht, kus pole kokkulepet siiamaani). On aga väga keeruline riikidega, kelle kaitsekulutused on 1,4% juures, ning küpsemates riikides on ka eelarved väga pika aja jooksul paika loksunud. Lisaks on nende sisemajanduse kogutoodang nii suure mahuga, et NATO kahe protsendi nõude täitmine on neile päris raske,“ lisab Kelomees.