SAHINAD | Juuni lõpus avati Eestis teadaolevalt kõrgeim saatkond

„Miks on toiduga pakutavad saia- ja leivaviilud vahel erineva mõõduga? Millisest metallisulamist on köögis kasutatavad lusikad?“ Näiteks selliste küsimuste esitamisega lõbustavad ennast vangid, kuid ametnikel on neile vastamisest kopp ees. Justiitsministeerium soovib kirjutada vangistusseadusesse sätte, mis lubaks ametnikel alusetutele küsimustele vastamata jätta.