„Automaks käiks mulle üle jõu.“ Viie sõiduki omanik Simmo Saar võitleb autojuhtide hõlpsa elu eest

Kommunikatsiooniekspert Simmo Saar (43) on üks neist seitsmest inimesest, kes lõid aprilli lõpus Eesti autoomanike liidu. Nende siht on selge: kaitsta autoomanikke ülekohtu ja ebaõigluse eest.

Ülekohus ja ebaõiglus – selline on tema hinnangul uuest aastast kehtestatav automaks. Mis sest, et Eesti on Euroopa Liidus ainus riik, kus automaksu ei ole. Autoomanike liit raiub, et kütuseaktsiis juba on maks!