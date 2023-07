Peategelase, Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi meeleolud näisid liikuvat eile-täna kui Ameerika mägedel. Või nagu eksamisooritajal koolis – õpitud on A peale, kõik lootused on pandud sellele, et hindeks tuleb A, aga kui eksami järel on tulemuseks C, valdab esmalt vihane pettumus. Misjärel jõuab kohale tõdemus, et A-d ei tulnud, aga eksam on siiski läbitud. Mis oli ju lõpuks peamine.