Üleeuroopalised uuringud näitavad, et viimase pooleteist aasta kiireneva inflatsiooni keskkonnas on kõige suurema hinnatõusu suutnud edasi kanda just põllumehed. Kõik jaeketid üle Euroopa on hinnatõusu tarbijale jaoks oma kasumi arvelt kompenseerinud.