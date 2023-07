false

Nädala anekdoot Kohalikud poliitikud arutavad, kas väikelinnal oleks tarvis uut koolimaja või hooldekodu. „Kool - lapsed saavad õppida, pärast on kasulikud ühiskonna liikmed.“ „Tead, teeme ikka hooldekodu, kooli me enam ei lähe, aga hooldekodusse on ilmselt ikka asja.“

Keskerakonna piirkondade juhid paluvad parteikongressi edasi lükkamist, et nende esimehekandidaadina ülesseatud must hobune – valge lumememm – saaks aruteludes osaleda ja ei sulaks leitsakus ära. Lumememm on ise veelgi radikaalsem ja palub oodata suisa talveni, et kongress detsembris korraldada.

Nimelt on detsembris lumememme võiduvõimalused suurimad. Siis näeb teda lakkamatult kõigil kommertskanalitel – eetris on „Lumekuninganna ja igavene talv“, „Lumemees Jack Frost“ ja paljud muud filmid, kus teda näidatakse ainult parimast küljest. Sellist kajastust ei ületa isegi ükski ülemäära positiivne „Pealtnägija“ portreelugu.

Piirkonnajuhtide sõnul on lumememm hea kandidaat, aga kahjuks kaasneb tema kandidatuuriga palju logistilisi probleeme. „Tassime teda suures Balbiino jääkapis kaasas, aga südasuvel on keeruline niimoodi kogu Eestile ringi peale teha ja oma programmist rääkida. See on nagu elektriautoga sõitmine, iga natukese aja tagant tuleb teha paaritunnine paus, et laadida,“ kirjeldab anonüümne piirkonnajuht. See Lõuna-Eesti piirkonnajuht on kusjuures nii anonüümne, et isegi piirkonna liikmed ise ei tea ta nime.

Kandidaatide omavaheline läbisaamine on pingeline. Partei pressiesindaja Andres Kalvik saatis Kranaadile edasi kirjavahetuse, kus lumememm nimetab teisi kandidaate positiivse programmita amatöörideks ja palus Ester Karusel ja Jaanus Riibel tülitsemine lõpetada, sest isegi erakonna siselist ei taha teada, mida nemad arvavad.

Oma vastused sellele kirjale lekitasid Kranaadile Ester Karuse ja Jaanus Riibe. Siselisti kirjades seisis: „Kirjade meediale lekitamine on väga ebaprofessionaalne ning sisearutelud võiksid ikkagi jääda siselisti.“ See sõnasõda käivitas omakorda tulise Messengeri-vestluse juhatuse liikmete vahel, mille lekitas Kranaadile endiselt salaja juhatuse grupivestluses olev 2019. aastal erakonnast lahkunud Raimond Kaljulaid.

