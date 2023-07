Estonia ramp tuuakse sel nädalal merest välja. Korraldaja: riskide maandamiseks sukeldujaid ei kasutata

Plaani järgi saadetakse vee alla paar tonni kaaluv Kystdesigni ehitatud kaugjuhitav allveeaparaat ehk ROV. Selle ülesandeks on puurida Estonia vöörirambi ülaosasse augud ja kinnitada nende külge konksud. Seejärel tõstab kraana rambi laevale.

Kuna ramp on vajunud merepõhja setetesse, tuleb tõenäoliselt enne tõstmist selle ümbrusest setteid eemaldada. Seejärel kergitatakse ramp merepõhjast lahti ja liigutatakse vrakist eemale. Alles siis saab selle pinnale tuua nii, et see ei kahjustaks rambi kohal paiknevat Estonia pirnvööri.