SÕJAPÄEVIK (509. päev) | Marurahvuslane Girkin: ukrainlased ründavad jälle! Rohkem, kaugemale, tugevamini.

Pärast Ukraina edukat rünnakut Krimmi silla vastu räuskas marurahvuslik blogija Igor Girkin Telegramis Kremli peale: „Ma [juba] ütlesin pärast eelmist rünnakut Krimmi silla vastu: nad ründavad jälle. Ja nad ründavad jälle. Rohkem, kaugemale, tugevamini. Kuni need hämmastavad idioodid Kremlis saavad aru, et läbirääkimisi ei tule, et partnerid ei mõista neid ega andesta neile ning et sõda on võitmiseks.“