„Raha ja võimu on väga palju.“ Kristen Michal on tõusnud Eesti poliitika üheks olulisemaks tegijaks

HIIDMINISTEERIUM: Kliimaministeerium on riigivõimu mõttes tõeline hiid, mis ämblikuna mängib rolli peaaegu kõikides Eesti suuremates asjades. Ja see teeb ka minister Kristen Michalist mõjuvõimsa juhi.

Kes on Kristen Michal? Tema tuttavaid ajab see küsimus kahte leeri. Harvaesinev isend, professionaalne poliitik, ütlevad ühed. Teised leiavad, et ta on küll poliitikas, aga tegelikult tippjuht ja ehitaja, kes võiks vabalt tüürida firmasid.