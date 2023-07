VÕLTSING: Lugeja pöördus Delfisse, kui avastas poes, et kohvijoogi kaantel oli aegumistähtaegu pastakaga parandatud.

Delfi Leedu üksusele näitas maikuus üks inimene kohvitopsi, millel oli säilivustähtaeg pastakaga üle soditud. Kui ajakirjanik pöördus kohvi müünud kaubandusketti Sale, teatas tolle direktor, et „saime juba hankijalt sellise kauba. Ise me päris pastakaga kuupäevi ei muuda. Mingi arusaamatus. Me ei tee seda.“