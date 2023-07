Eestlased Euroopa kuumalaine tulipunktides: „Akent avades teeks nagu praeahju ukse lahti!“

„Kui näen, et on üle 35 kraadi, hakkab mul lihtsalt paha!“ Lõuna-Euroopa oigab kuumalaine käes. Kuumuse keskel elavate eestlaste higi voolab ojadena ja konditsioneerid huugavad täiel võimsusel. Puhkenud tulekahjude roaks on langenud ka koerte varjupaik.