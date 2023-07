Teisel pool Reni linna, üle Doonau asub Rumeenia. Ka jõeülest veeteed kaudu ekspordivad ukrainlased vilja Euroopa Liitu. Kuid Doonau ääres on veelgi sadamalinnu, jõgi on üks viljaveo teid mere kõrval. See pole peamine tee, kuid võiks muutuda aina olulisemaks, kui Venemaa jätkab Musta mere äärsete sadamate ja veeteede ründamist.