SÕJAPÄEVIK (519. päev) | Ukraina väed pürgivad Aasovi mere poole. Sihiks on Melitopol ja Berdjansk

Sõjasündmusi päev-päevalt jälgiv USA mõttekoda Institute for the Study of War (ISW) kirjutas oma ülevaates, et Ukraina väed alustasid 26. juulil Zaporižžja oblasti lääneosas märkimisväärset mehhaniseeritud vasturündeoperatsiooni ja näib, et nad on läbi murdnud Venemaa kaitsepositsioonidest Orihhivist lõuna pool. „Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed jõudsid rünnaku ajal tõenäoliselt 2,5 km kaugusele Robotõnest otse ida poole,“ teatas ISW. Kuid seejärel olevat Vene väed Ukraina vägesid mõnevõrra tagasi tõuganud, ehkki mitte lähtepositsioonidele. See info on dateeritud kolmapäeva õhtupooliku, 19.30 seisuga Eesti aja järgi.