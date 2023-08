Riigikogulase valed, linnapea umbusaldamine ja viis kohtuvaidlust. Seda kõike ühe Pärnu krundi tõttu

Juba üle viie aasta kihab Pärnu sama probleemi ümber. Kahtlustatud on kokkumängu nii riiklikul kui kohalikul tasandil. Piike on ristanud nii linna ettevõtjate kui poliitikute koorekiht. Maha on peetud neli kohtulahingut, viies on pooleli. Riigikoguliige on vabandanud ja tunnistanud, et valetas avalikkusele. Umbusaldatud on isegi Pärnu linnapead.