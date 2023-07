SÕJAPÄEVIK (520. päev) Kreml hoiab Vene riiki koos vägivalla ja repressioonidega, sekka arutut ajupesu

Algatuseks uudiseid Ukraina põllumajandusest. Sealne põllumajandus- ja toiduministeerium teatas, et 28. juuli seisuga oli Ukraina koristanud 2,672 miljardilt hektarilt 11,2 miljardit tonni teravilja ja kaunvilja, saagikus oli 42,2 tsentnerit hektari kohta. Põllumehed on juba saanud ligi 8,1 miljardit tonni nisu (saagikus 44,4 ts/ha) ja ligi 2,9 miljardit tonni otra (saagikus 39,4 ts/ha). Mõkolajivi piirkond on teraviljakoristuse liider. Suurim saak oli Odessa piirkonnas, 1,8 miljardit tonni.