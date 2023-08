Õnnetus hüüab tulles? Tondi ülesõidult võeti ära rongi eest hoiatav signaal

Tondi ülesõidul on jalakäijatele hoiatuseks pandud mõlemale poole raudteed silt, et ülesõiduautomaatika ei tööta. Kohalikud elanikud kurdavad, et neid silte ei ole iga nurga alt hästi näha ja inimesed võivad ekslikult arvata, et tegu on ehitusest informeerivate siltidega.