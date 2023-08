KRANAAT | Alar Karis tõmbab rihma koomale: Võrklaev peab isegi vetsupaberi üle arvet

false

Nädala anekdoot Ärimees läheb maale suvitama ja uurib kohalikult, kus postkaarti saata saaks. „Postkontor asub poes.“ Siis tahab ta teada, kust sularaha välja võtta saaks. „Pangaautomaat asub poes.“ „Ja kus pood on?“ uurib ärikas. Kohalik selgitab: „Pood tuleb bussiga teisipäeval.“

„Selgus, et valitsuse kallal ei tasuks enne riigieelarve vastu võtmist nokkida. Meie ütlesime, et automaks on bardakk, nemad ütlesid, et siis võite kodust ka kriketimatši vaadata, Austraaliasse te ei sõida,“ põrutab pahane presidendi nõunik, kellel oli otsust kuulda saades juba viisa tehtud, SPF50+ päiksekreem kotis ja lillemustrilised lühkarid soetatud.

„Hoiame kokku,“ ohkab president kurvalt, kui selgitab, miks Austraalia visiit ära jääb. „Talvel hoiame ilmselt füüsiliselt kokku üksteise lähedale, sest plaanime kütet veelgi alla tõmmata.“

Mart Võrklaeva tähelepanu on muutnud igapäevatöö lossis väljakannatamatuks. „Kui jätan mõnes toas tule kogemata peale lahkumist põlema, on Võrklaev platsis ja lülitab selle demonstratiivselt kinni,“ kirjeldab presidendi nõunik.

„Ükspäev viibis Võrklaev Viljandimaal visiidil, vähemalt meie nii arvasime. Aga kui mul kulus WCs rohkem paberit, pistis ta pea lukus ukse vahelt sisse ja ütles, et olukord on s*tt, aga see on meie tuleviku väetis, ja võttis ülejäänud rulli kaasa,“ räägib hirmul nõunik. „Järgmine päev oli veel hullem – meie kolmekihiline paber oli vahetatud kahekihilise vastu! Milline õudus!“

„Me ei tea, kuidas ta nii kiirelt kogu aeg siia jõuab, kes ta uksest sisse laseb ja kas ta üldse muud tööd teha jõuab meie kontrollimise kõrvalt. Ta on nagu aiapäkapikk, mis sind kogu aeg silmadega saadab,“ selgitab nõunik.

Säästurežiimile lülitunud Kadrioru lossi eest leiab nüüd annetuskasti, kuhu turistid saavad riigi toetuseks eurosid jätta, võetakse vastu ka kõik muud kupüürid, mida nõunik Tavidis lahti vahetamas käib. „Oleme osa sellest investeerinud ka Mündiklubi eksklusiivsetesse vermingutesse, Tänakule pühendatud münt on eriti kena ja kindlasti selle väärtus kasvab ajas.“

Nõunik on uhke ka oma initsiatiivil üles pandud Hooandja lehe üle, kus saab annetada ambivalentselt nimetatud „Kolme leopardi toetuskampaania“ heaks. „Ega tegelikult me ei valeta, need leopardid on lihtsalt Kadriorus, mitte loomaaias.“

