SÕJAPÄEVIK (529. päev) | Ukraina valmistub uueks, raskeks raketi- ja droonisõja talveks

Detsembris 2022 olid Ukraina juhid lähedal sellele, et anda korraldus Kiievi täielikuks evakueerimiseks, kirjutab Londonis ilmuv The Times. „Seda teavad vähesed,“ kinnitas Ukraina pealinna õhukaitses tegutsev alampolkovniku auastmes, nimetuks jääv sõjaväelane. „Kiievi pihta sihiti 49 tiibraketti ning see oli see üks lahing, mis minu arvates otsustas Kiievi saatuse ja venelaste kampaania saatuse, mis tahtis hävitada meie energiasektorit.“