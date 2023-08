Brigitte Susanne Hunt: „Ma ei viitsi meestega tunnetest rääkida. Kõik mu viimased mehed on olnud ärimehed. Ärijutud on eelmäng!“

Brigitte teeb enda sõnul koostöid vaid valitud brändidega, kellega võtab koostöö soovi korral ise ühendust. „Kui ma teenin neile 10 000 eurot ja võtan ise kaks pool – tore! Eriti, kui see on ka hea toode,“ toob ta näiteks.

Ta nimetab ennast perfektsionistiks ning professionaaliks, kel on aja maksimaalseks ära kasutamiseks palgatud abilised. „Mul on [isiklik] äripartner, koristaja, meikar, stilist, fotograaf. Mul on pidevalt kaasas vahetusriided ja varumeik,“ selgitab ta oma argipäeva, mis on peensusteni kirja pandud. Kiiretel perioodidel ühendab ta mitu tegevust: sellal, kui istub jumestustoolis, peab ka äripartneriga koosolekut.

Ta kirjeldab, et tiheda töögraafiku sisse tuleb planeerida ka aega ulakustele ning lihtsalt logelemisele.

Raha ning äri on ka see, millest Brigitte eelistab rääkida oma partneritega. „Mul on kõik mehed viimasel ajal olnud ärimehed. Ma ei viitsi rääkida tunnetest; kuudest ja tähtedest taevas. Ma olen seda ila ja kalja „Vallalise kaunitari“ saates nii palju saanud[, et nüüd aitab]. Ärijutud on eelmäng!“ teatab ta naerdes.

„[Siin on teile] pealkiri!“ lisab ta kaamerasee vaadates.

Suhtes on Brigitte kirglik ja ta ütleb, et seda on olnud ka tema partnerid. „Taldrikuid olen loopinud küll. Vahel tõmban ma ise kohe meelega tüli üles, siis on nii hea ära leppida. Aga viimasel ajal...“ jätab ta oma mõtte lahtiseks.

Podcast'is tuli juttu veel:

mitu luukere on BSH-l veel kapis;

miks Anu Saagim (kellega ollakse endiselt sõbrad!) ei ole enam tema suurim eeskuju;

miks egoistlik olla on hea ja peaks olema kohustuslik kõigile naistele;

milline on tema minuti pealt planeeritud päevaplaan;

miks ta lahkus sarjast „Doktor Silva“;

miks ta on koolikaaslasi kiusanud;

ja loomulikult meestest - nii neist, kes sattunud temaga koos skandaalidesse, kui neist, kellega alles tahaks suhteid luua.