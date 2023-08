Möödunud nädalal jagas haridusminister Kristina Kallase nõunik Daniel Kõiv (mõlemad Eesti 200 liikmed) sotsiaalmeedias, et allkirjastas ühe rahvaalgatuse. Tema toetatud petitsioon nõuab, et Eesti elanikel võiks olla võimalus kutsuda esile erakorralised KOV-valimised ning et see võiks juhtuda, kui säärast soovi avaldab viiendik KOVi elanikest.