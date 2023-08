Praegune lahendus on puhtalt EKRE enda soov. Sealjuures märgib Tammist, et eristada tuleb ka EKRE peakontorit ja partei Paide osakonda. Peakontorile saadeti ametlik kutse osaleda erakonna esimeeste debatis ning teistes poliitaruteludes. „Nad keeldusid, öeldes, et see on juhatuse otsus, ja rohkem ei põhjendanud,“ selgitab festivali korraldaja.