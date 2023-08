Vandeadvokaat: rahvastikuregistri seadus on Euroopa Liidu õigusega vastuolus

Eestit on raputanud järjekordne privaatsuseskandaal. Seekord ei ole asi mitte selles, et mõni erasektori ettevõte kaotas kellegi paroolid ära või mõnda haiglat trahviti andmete valel kujul säilitamise eest. Hoopiski said tuhanded lastetud Eesti naised e-kirja, kus sooviti teada saada, miks neil veel lapsi ei ole.