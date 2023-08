Mihkel Annus: ühiskonna jaoks ei kujune kalliks mitte merepargi rajamine, vaid selle rajamata jätmine

See ei ole imekspandav, et Läänemere regiooni riikide energiamajanduse arendamise plaanides on selge ühisosa: kasvav vajadus puhta energia järele 2030. aastaks tugineb meretuuleparkides toodetaval taastuvelektril. Sealt pärinev taskukohane elekter on nii inimeste kui ka ettevõtete jaoks esmase tähtsusega, mistõttu on riigid alustanud võidujooksu, et realiseerida pikaajalist majanduslikku kasu toovaid lahendusi, mis ühtlasi täidavad ka kliimaeesmärke.