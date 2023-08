KRANAAT | Pere Sihtkapital otsib Tinderist lastetuid naisi

false

Nädala anekdoot Henn Põlluaas pani vana auto müüki ja ostis uue. Fraktsiooni nõunik ütles imetlusega, et uus on tõesti uhkem ja lahedam. Henn vastas: „Kui sa tublit tööd teed ja järgmistel valimistel paremini läheb, saan endale varsti veel paremat lubada.“

„Kuna see Tartu Ülikooli nimel välja kougitud kontaktandmete kasutamine tuli lõpetada, on nüüd laual kõik teised variandid, kust leida ja uurida lastetuid naisi,“ selgitab Pere Sihtkapitali juht Hillar Petersen.

„Skandaal on suur, aga meile katuserahaga usaldatud töö välja selgitada, miks Eesti naised lapsi ei saa, ei saa seetõttu pooleli jääda. Las Eamets ajab oma asju korda, Pere Sihtkapital on edasi liikunud,“ lisab Petersen.

Peterseni sõnul mindi esimesena küsimusi esitama lastetute naiste Mekasse – Pere Sihtkapital tegi endale konto kohtingurakenduses Tinder. „Millegi tõttu naistele ei meeldi, kui alustada vestlust küsimusega „Mitu samast soost partnerit teil olnud on?“. Enamik naisi blokeerib meid seepeale ära, aga mõni jätkab vestlust ja saadab lingi, kust neile saab bitcoin’e saata,“ kirjeldas Petersen Tinderi-seiklusi. „Järeldame, et naistel jääb laste saamine raha taha.“

Pere Sihtkapitali juhi sõnul on lausa kummaline, et see veebirakendus on naisi täis, kes on seal justkui isikliku elu ajamiseks, aga kui keegi tahab nendega seksist ja lastest rääkida, siis keeldutakse. Naised, miks siis nii? Kas Eesti rahva püsimajäämine ei lähegi teile korda?“

Kummalisi vahejuhtumeid on Pere Sihtkapitalil olnud veelgi. Korra läksid parameetrid kogemata sassi ja kohtingurakendus näitas hoopiski mehi. „Selgitamise peale, et otsime lastetuid naisi, vastasid mehed, et nemad ka, kes siis lapsega naist tahaks. Aga kuna see küsitlus ei ole seotud sellega, mida mehed tahavad või ei taha, siis sellele me suuremat tähelepanu ei pööranud,“ on Petersen segaduses.

Lisaks lastetute naiste otsimisele Tinderist on Pere Sihtkapital püsti pannud telefonikeskuse. See idee tuli firmalt, kes värbab Eestist raamatumüüjaid Ameerikasse. „Helistame suvalisele numbrile ja uurime, kas nemad tahaksid uuringus osaleda. Kui selgub, et tegu ei ole lastetu naisega, palume tal soovitada kolme lastetut naist, kellele me helistada saaks.“