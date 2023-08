SÕJAPÄEVIK (541. päev) | Pentagon: ukrainlased ei jõua selle aasta lõpuks Aasovi mereni

Palju vastukaja on saanud täna Washington Postis avaldatud artikkel , mis peegeldab Pentagoni hinnangut sellele, kuidas läheb Ukraina juunis alanud vastupealetung. Ameerika luurajad järeldavad senistest sündmustest, et Ukraina armee ei suuda sel aastal venelaste kaitseliinidest Melitopolini läbi murda. See tähendab, et läbi jääb lõikamata venelastele ülioluline maismaakoridor Venemaa ja Krimmi vahel. Ja see omakorda tähendab, et ukrainlastel jääb saavutamata oma põhiline suurem eesmärk.