SÕJAPÄEVIK (543. päev) | Kuuretke katastroof lööb ka Vene militariste ja propagandat

Venemaal on kosmonautika ja sõjatööstus omavahel tugevalt läbi põimunud. Vene kosmonaudid on armee ohvitserid, ballistilised ja kosmoseraketid osalt pärit samadest konstruktorbüroodest ja hiiglaslikest tehasekompleksidest. Kosmos ja sõjatööstus on nagu ühe tüve oksad või sama käe sõrmed. Seepärast annab uue kuumissiooni häving tugeva matsu Vene kui tehnoloogiariigi staatusele, seda ka militaarsest vaatenurgast.