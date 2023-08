SÕJAPÄEVIK (545. päev) | Elon Musk peaaegu jättis peale tungivad ukrainlased surema

SUUR VÕIM: Muskil on mõju nii palju, et teda võib võrrelda mõne suurema riigiga.

Filmiprodutsent Harvey Weinsteini seksuaalkuriteguge paljastamise eest Pulitzeri preemia võtinud ja sellega #MeToo liikumisele hoogu andnud ajakirjanik Ronan Farrow on võtnud ette Elon Muski, maailma rikkaima mehe. See on aasta aega tööd nõudnud ülipõhjalik lugu ajakirjas New Yorker, kus tuleb juttu nii Teslast, Twitterist kui ka SpaceXist, ent mis algab järgmise avatsitaadiga. „Me elame tema armust,“ ütles Pentagoni teenistuja Muski rolli kohta Ukraina sõjas. „See on sitt lugu,“ lisas allikas.