SÕJAPÄEVIK (546. päev) | Venelaste kohutav sõjapäev: kaotatud raketisüsteem, ülehüpanud kopteripiloot, droonid Moskvas. Prigožini väidetav surm

UHKE PARAADIL, ÕNNETU SÕJAS: Venemaa kõige moodsama õhutõrjesüsteemi S-400 kohta on teada, et see on väga kallis. Aga kui edukas on see olnud sõjas? Seni on Venemaa kaotanud kolm sellist raketiplatvormi.

FOTO: EVGENIA NOVOZHENINA | REUTERS