NÄDALA FILM | „Sinise Põrnika“ trump on madalad ootused

Nii paljud superkangelaste filmid kukuvad praegu magedalt läbi. Tuttavlikkus tekitab rohkem kui kerget põlgust ja seetõttu ei täida „Sinine Põrnikaski“ kinokülastajat just entusiasmiga. Film räägib teisejärgulise koomiksiraamatu tekkelugu ajal, mil DC Universum teeb läbi ulatuslikku uuenduskuuri ja tulemuseks on midagi, mis juba kaugelt paistab saamatu katsetusena. Kuid see, et „Siniselt Põrnikalt“ ei oodata eriti midagi, räägib tegelikult filmi kasuks, näidates, et sageli pole superkangelase vaenlaseks mõni kuri kaabakas, vaid liiga kõrged ootused.