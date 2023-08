SÕJAPÄEVIK (549. päev) | Ukrainlased suruvad lõunarindel peale, kuid ei ulatu veel venelaste peamisi varustusliine lööma

„Konkreetselt nendel suundadel, mida Ukraina väed praegu ründavad, on nad löönud läbi peamise kaitseliini,“ märkis kindral Milley. Tema sõnul on Vene väed kuude kaupa sügavaid kaitseliine ette valmistanud miiniväljade, nn draakonihammaste ja tankitõrjekraavidega. „See on väga keeruline insenertehniliste kaitserajatiste kogum, millest ukrainlased end läbi võitlevad.“