SÕJAPÄEVIK (551. päev) | Krimmi sillad, maantee ja Tokmaki linn – ukrainlaste kolm sihti Kremli hapniku kinnikeeramiseks

Ukraina viimase aja pisikesed ja aeglased, aga kindlad edusammud Robotõne ümber panevad küsima, mida Ukraina ikkagi saavutada püüab. Jah, muidugi venelaste väljatõrjumist ja oma riigi territooriumi vabastamist, aga kuidas täpselt. Suur vastupealetung on seni olnud ilma ühe kindla suunata, kombatud on mitmel pool. Nüüd juba justkui paistab, et mingid suunad hakkavad välja kujunema.