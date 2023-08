Tallinna abilinnapea jäi hämaga vahele

„Arvestades seda muutust, mis toimus tihedas koostöös välisministeeriumi ametnikega, jätkasime suhtlust nii nendega kui ka diplomaatilise korpuse esindajatega, kes on esitanud meile küsimuse, et kas me näeme mingit võimalust kuidagi vähendada seda mõju,“ rääkis Svet volikogus.