Skandaalset sõjavastast särki kandnud naine: Ütlesin isale, et lähen protestima. Ta ütles, et selliseid sõnu ei ole vaja kasutada

9. maist, kui Narva õpetaja Alina Vorontšihhina pani selga T-särgi „Putin h...lo“, on mitu kuud möödas. „Elu on lihtsamaks läinud, kõik teavad minu seisukohta. Inimesed, kes minuga ei nõustu, eemaldusid. Mis on okei,“ ütleb ta.