SÕJAPÄEVIK (555. päev) | Vene ühismeedias mõnitatakse Putini sõda. Kas tõesti on Ukrainas palju nahahoidjaid?

TSINK(KIRST) ON MEIE OMA! Tänavakunstnik Philippenzo ilgub Putini sõja üle, parafraseerides Venemaal juba 2014. aastast levinud loosungit „Krõm naš!“ ehk „Krimm on meie oma!“.

Tänane ajakiri Economist kirjutas, et üha rohkem Ukraina mehi üritab riigist ebaseaduslikult lahkuda või nihverdab sõdimiskohustusest välja ülikoolis käimisega. Oma väite kinnituseks toob Economist selle, et mullusest veebruarist alates on ametlikes piiripunktides tabatud valedokumentidega 6100 Ukraina meest. Kuna piiripunktides on kontroll karmistunud ja dokumentide võltsimise eest on ette nähtud kriminaalkaristus, on veel 13 600 väeteenistust vältivat meest jäänud vahele piiriületuskatsel väljaspool piiripunkte.