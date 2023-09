KRANAAT | Tallinna linnavalitsus avastas enda üllatuseks suure hulga uusarendusi

false

Nädala anekdoot Juku teeb koolis esimese kontrolltöö ja isa palub tööd näha, et hinnet teada saada. Juku vastab: „Mul ei ole seda enam.“ Isa küsib: „Miks ei ole, mis juhtus?“ Juku: „Ma laenasin selle Martinile, ta tahtis oma vanemaid ehmatada.“

Ametnikel on käed-jalad tööd täis. Kui selgus, et koolikohti on puudu lausa sadu, nõudsid linnaisad ametnikelt selgitusi, kust kõik need lapsed välja ilmusid. Seepeale hakkasid ametnikud uurima kõikide viimase 15 aasta jooksul heaks kiidetud uusarenduste detailplaneeringuid.

Hariduse abilinnapea Andrei Kante süüdistab äkitselt välja ilmunud koolilastes inimlikku eksimust. „Ilmselt meil läksid Exceli tabelis võrrandid sassi ja me ei arvestanud uute elanike arvu kogusummat, vaid keskmist rajooni kohta. Nii tekkiski sadu koolilapsi, kes on põhimõtteliselt salaja linna kolinud,“ selgitab hariduse eest vastutav abilinnapea Andrei Kante.

Aga ta ei jäta võimalust vastutust endalt ära veeretada. „Eks peate linnaplaneerimise abilinnapealt küsima, kuidas see võimalik on, et vahepeal on nii palju maju linna ehitatud,“ ütleb Kante.

false

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus süüdistab aga haldustarkvara. „Ma ei leia enda nimegi nendest süsteemidest üles, veel vähem konkreetset infot, kui palju oleme linna aastate jooksul lubanud ehitada ja kuidas uute õpilaste koormust koolide vahel jaotada,“ selgitab Lippus.

Abilinnapead panevad pead kokku ja otsustavad kohapealse vaatluse kasuks. Andrei Kante sõnul sõitis ta isiklikult terve Põhja-Tallinna läbi ja pilt oli ehmatav.

„Nii palju maju! Avastasin kümneid uusi kortermajade rajoone, mida veel paar aastat tagasi ei olnud. Kas te teadsite, et Kalarannas on tee ja see on maju täis? Kümme aastat tagasi polnud siin isegi teed – oli võsa ja kultuurikilomeeter!“ sõnab abilinnapea kohkunult.

„Me tõesti ei ole jälginud, kes, kus ja kui palju ehitab. Üks rajoonike siin, teine seal, niimoodi ongi aastate jooksul Põhja-Tallinna linnaosa hipstereid täis kuhjunud ja koolikohti pole. Me ei teadnud, et hipsterid ka lapsi saavad!“ kurdab Kante.