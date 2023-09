SÕJAPÄEVIK (556. päev) | Venelased võtsid lahinguväljal Ukraina pidurdamiseks kasutusele uue plahvatusliku võtte

Ukrainlased edenevad rindel väikeste üksustena, mille ülesandeks võib olla vallutada tagasi vaid üks maja, kaevikulõik, metsatukk või küla, kus venelased on kaitsesse asunud, vahendab The New York Times rindel olevate sõdurite kirjeldusi. Sageli peab üksus ootama (isegi mõned päevad) mõne teise üksuse samalaadse missiooni täitmise järel. Siis saab üksus järgmise ülesande: võtke järgmine maja.