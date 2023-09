Kaos pealinna liikluses? Sveti sõnul mitte: „Tallinnas ehitatakse tänavaid igal aastal“

ABILINNAPEA: Vladimir Svet (31) olukorda Tallinna liikluses kaoseks ei pea, aga keeruline on küll.

Svet on enamiku elust elanud Lasnamäel, nüüd elab kesklinnas. Kõige enam liigub jalgsi, siis tuleb ühistransport. Pikemateks otsadeks on auto, tihti rendikas – kui on näiteks vaja tööpäeva ajal minna loomaaeda või botaanikaaeda, mis tema portfelli kuuluvad.