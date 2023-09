SÕJAPÄEVIK (559. päev) | Kahe aastaga euroliitu? Poliitikud jagavad Ukraina rahvale tühje lubadusi

Ukraina lõuna kaitseringkonna pressiesindaja Natalja Humenjuk ütles teleesinemises, et ukrainlased pole siiani täheldanud vaenlase ettevalmistusi eesootavaks talveks. Ta ütles: „Me ei näe tähelepanuväärseid ettevalmistusi. Võib-olla on see nii sellepärast, et logistiline pool on nende jaoks keeruline. Neil on vaevu aega selleks, et täita oma praegused vajadused laskemoona ja kaitsevarustuse järele.“ Humenjuk lisas, et lisaks on venelastel raskusi kahjustatud või hävitatud tehnika asendamisega. Sellepärast pole rindel ka täheldatud, et toimuksid ettevalmistused talviseks sõjategevuseks. Humenjuki sõnul võivad venelased oodata, kuni on selge, millisel rindel neil talvevarustust vaja läheb, arvestades Ukraina vastupealetungiga.