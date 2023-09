Tallinnas eemaldati majalt Debora Vaarandi mälestustahvel ja asendati uuega

Aastaid oli Kalamajas asuva Suur-Patarei 18a maja seinal tahvel tekstiga „Maja, kus on elanud luuletaja Debora Vaarandi„. Sel nädalal see asendati mälestustahvliga kaugesõidukaptenile ja laevaomanikule Gustav Sergole, kellelt see maja õigusevastaselt ära võeti.